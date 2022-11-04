У Ахметова заявили, что бизнесмен возобновит заводы Мариуполя после освобождения города от оккупантов

"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", - подчеркнула Емченко.

По ее словам, с 2014 по 2022 год Мариуполь превратился в витрину украинского Донбасса.

"Мариуполь стремительно модернизировался по всем направлениям и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в общей сложности работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", - отметила директор по коммуникациям.

По ее словам, перед войной металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы пищи, воды, лекарств и горючего.

"Мы гордимся тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление - открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами пищи, топлива, медикаментов и прочее. Это спасли тысячи гражданских жизней и жизни ценой существенного разрушения уже легендарной Азовстали",-– отметила Наталья Емченко.