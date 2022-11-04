У Ахметова заявили, что бизнесмен возобновит заводы Мариуполя после освобождения города от оккупантов

Компания SCM Рината Ахметова отстроит разрушенные металлургические заводы Мариуполя после освобождения его от российских кафиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталью Емченко в интервью испанской El Espanol .
"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", - подчеркнула Емченко.
По ее словам, с 2014 по 2022 год Мариуполь превратился в витрину украинского Донбасса.
"Мариуполь стремительно модернизировался по всем направлениям и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в общей сложности работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", - отметила директор по коммуникациям.
По ее словам, перед войной металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы пищи, воды, лекарств и горючего.
"Мы гордимся тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление - открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами пищи, топлива, медикаментов и прочее. Это спасли тысячи гражданских жизней и жизни ценой существенного разрушения уже легендарной Азовстали",-– отметила Наталья Емченко.
Ранее РБК-Украина писала, что Ринат Ахметов за время войны потерял больше всего среди крупных бизнесменов из списка Forbes. При этом бизнесмен отдал в поддержку ВСУ и гуманитарные цели более 3 млрд гривен.
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