У Ахметова заявили, що бізнесмен відновить заводи Маріуполя після звільнення міста від окупантів
Компанія SCM Ріната Ахметова відбудує зруйновані металургійні заводи Маріуполя після звільнення його від російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталію Ємченко в інтерв’ю іспанській El Espanol.
"Наші заводи у Маріуполі ніколи, за жодних обставин не будуть працювати під окупацією. Ми відновимо їх лише під українським прапором",- наголосила Ємченко.
За її словами, з 2014 по 2022 рік Маріуполь перетворився у вітрину українського Донбасу.
"Маріуполь стрімко модернізувався у всіх напрямках і став дуже привабливим для життя. І ми, як власники двох металургійних гігантів в місті, на яких загалом працювало близько 40 тисяч людей, інвестували в розвиток міста сотні мільйонів доларів", - зазначила директор з комунікацій.
За її словами, перед війною, металургійні комбінати Маріуполя підготували свої бомбосховища до облоги і створили там достатні запаси їжі, води, ліків і пального.
"Ми горді тим, що за рішенням нашого інвестора Ріната Ахметова зробили свій вагомий внесок в цей фантастичний опір - відкрили захисникам Маріуполя і містянам сховища наших металургійних заводів, із запасами їжі, палива, медикаментів і таке інше. Це врятували тисячі цивільних життів та життів захисників ціною суттєвого руйнування вже легендарної Азовсталі", - зазначила Наталія Ємченко.
Раніше РБК-Україна писало, що Рінат Ахметов за час війни втратив найбільше серед великих бізнесменів зі списку Forbes. При цьому бізнесмен віддав на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі понад 3 млрд гривень.
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