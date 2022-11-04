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У Ахметова заявили, що бізнесмен відновить заводи Маріуполя після звільнення міста від окупантів

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П'ятниця 04 листопада 2022 12:17
У Ахметова заявили, що бізнесмен відновить заводи Маріуполя після звільнення міста від окупантів Фото: Наталія Ємченко (прес-служба SCM)
Автор: Сергей Новиков

Компанія SCM Ріната Ахметова відбудує зруйновані металургійні заводи Маріуполя після звільнення його від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталію Ємченко в інтерв’ю іспанській El Espanol.

"Наші заводи у Маріуполі ніколи, за жодних обставин не будуть працювати під окупацією. Ми відновимо їх лише під українським прапором",- наголосила Ємченко.

За її словами, з 2014 по 2022 рік Маріуполь перетворився у вітрину українського Донбасу.

"Маріуполь стрімко модернізувався у всіх напрямках і став дуже привабливим для життя. І ми, як власники двох металургійних гігантів в місті, на яких загалом працювало близько 40 тисяч людей, інвестували в розвиток міста сотні мільйонів доларів", - зазначила директор з комунікацій.

За її словами, перед війною, металургійні комбінати Маріуполя підготували свої бомбосховища до облоги і створили там достатні запаси їжі, води, ліків і пального.

"Ми горді тим, що за рішенням нашого інвестора Ріната Ахметова зробили свій вагомий внесок в цей фантастичний опір - відкрили захисникам Маріуполя і містянам сховища наших металургійних заводів, із запасами їжі, палива, медикаментів і таке інше. Це врятували тисячі цивільних життів та життів захисників ціною суттєвого руйнування вже легендарної Азовсталі", - зазначила Наталія Ємченко.

Раніше РБК-Україна писало, що Рінат Ахметов за час війни втратив найбільше серед великих бізнесменів зі списку Forbes. При цьому бізнесмен віддав на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі понад 3 млрд гривень.

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Рінат Ахметов Маріуполь
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