Ахметов: убежден, что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее

Бизнесмен Ринат Ахметов убежден, что Украина и украинцы выйдут из текущей ситуации сильнее. Также он добавил, что продолжит инвестировать в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий бизнесмена по прилету в Киев.

"Украину мы любим, в Украину мы верим, и я убежден что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее", - заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что SCM продолжает инвестировать миллиарды долларов в строительство и модернизацию производственных мощностей и создание рабочих мест в Украине.

"Я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать - и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места и от этого выиграет Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать правительству, готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. И самое главное - мы помогали, помогаем и будем помогать. Людей в беде мы не оставим - это я могу сказать с уверенностью. И каждый должен заниматься своим делом", - заявил Ринат Ахметов.