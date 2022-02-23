ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ахметов: переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 17:35
Ахметов: переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими Фото: бізнесмен Рінат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Рінат Ахметов переконаний, що Україна та українці вийдуть із поточної ситуації сильніше. Також він додав, що продовжить інвестувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар бізнесмена після прильоту до Києва.

"Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і я переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими", - заявив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що SCM продовжує інвестувати мільярди доларів у будівництво та модернізацію виробничих потужностей та створення робочих місць в Україні.

"Я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати - і це мільярди доларів в українську економіку, у нові робочі місця і від цього виграє Україна та кожен українець. Ми готові допомагати уряду, готові допомагати містам, де розташований наш бізнес. І найголовніше - ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо. Людей у ​​біді ми не залишимо - це я можу сказати з упевненістю. І кожен повинен займатися своєю справою", - заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, напередодні Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків для підтримки державного бюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна