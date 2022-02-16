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Ахметов строит новое металлургическое производство в Мариуполе за 1 млрд долларов

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Донбасс, Среда 16 февраля 2022 13:25
Ахметов строит новое металлургическое производство в Мариуполе за 1 млрд долларов Фото: Ахметов строит новое металлургическое производство в Мариуполе (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталия Гурковская

Группа "Метинвест" инвестирует 1 млрд долларов в строительство нового производства на металлургических предприятиях города Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мажоритарного акционера компании Рината Ахметова во время визита в прифронтовой город.

"Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. В этом году компания "Метинвест" будет инвестировать 1 млрд долларов в новое производство, - сказал он. - Мы построим новый университет, сделаем все, что от нас зависит, чтобы в Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное - счастливая жизнь для людей".

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил, что принято решение в этом году ранее, чем обычно, повысить зарплату по холдингу - с 1 марта, в среднем на 10%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа SCM (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.

Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля планирует посетить Мариуполь.

Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь".

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Ринат Ахметов
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