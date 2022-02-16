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Ахметов будує нове металургійне виробництво у Маріуполі за 1 млрд доларів

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Донбас, Середа 16 лютого 2022 13:25
Ахметов будує нове металургійне виробництво у Маріуполі за 1 млрд доларів Фото: Ахметов будує нове металургійне виробництво у Маріуполі (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталія Гурковська

Група "Метінвест" інвестує 1 млрд доларів у будівництво нового виробництва на металургійних підприємствах міста Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мажоритарного акціонера компанії Ріната Ахметова під час візиту до прифронтового міста.

"Ми продовжуємо будувати, продовжуємо інвестувати. Цього року компанія "Метінвест" буде інвестувати 1 млрд доларів у нове виробництво, - сказав він. - Ми побудуємо новий університет, зробимо все, що від нас залежить, щоб у Маріуполі була гідна робота, гідна зарплата, а найголовніше - щасливе життя для людей".

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомив, що прийняте рішення цього року раніше, ніж зазвичай, підвищити зарплату по холдингу - з 1 березня, в середньому на 10%.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група SCM (71,24%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинського.

Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.

Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь".

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Рінат Ахметов
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