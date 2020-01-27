Ахметов приобрел одну из самых дорогих вилл в мире

Компания олигарха Рината Ахметова SCM Holdings Limited приобрела особняк стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере у итальянской компании Campari. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что компания купила особняк, известный как Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, после того, как итальянский производитель напитков объявил о продаже еще в том году.

О продаже стало известно от человека, знакомого с соглашением. Предварительное соглашение о продаже было достигнуто в августе 2019 года.

Также в компании Ахметова сообщили о приобретении актива недвижимости. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.

Отметим, что эта вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов в обход санкций сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму.

Как сообщало РБК-Украина, в Конгрессе подозревают, что компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций. Американские власти начали изучать вопрос после того, как управление отменило статус "систематического нарушителя" для шахты Affinity Mine в США, на которой добывает уголь компания Ахметова.