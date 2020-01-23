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В Конгрессе подозревают, что компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций, - Схемы

Новости » В мире     23.01.2020 - 22:22
В Конгрессе подозревают, что компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций, - Схемы
Фото: Ринат Ахметов (из открытых источников)

Речь идет о компании Pocahontas coal company LLC, которая добывает уголь в США и входит в холдинг Ахметова

Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США с сентября 2018 года изучает детали соглашения, заключенного между угольной компанией украинского олигарха Рината Ахметова Pocahontas coal company LLC и Управлением по охране труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы: коррупция в деталях".

Американские власти начали изучать вопрос после того, как управление отменило статус "систематического нарушителя" для шахты Affinity Mine в США, на которой добывает уголь компания Ахметова.

Отмечается, что в 2013 году на этой шахте, в течение двух недель, погибли двое шахтеров. Тогда Управления по охране труда установило, что компания украинского олигарха систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда и присвоило статус нарушителя - Pattern of Violations (POV), который закрепился за ней на пять лет.

"Из-за этого шахта попала под усиленный контроль регулятора. И если в течение трех месяцев после присвоения такого статуса управления фиксирует на этой шахте любые новые нарушения, то имеет право издать приказ о выводе шахтеров и соответственно остановку добычи угля. А это уже серьезные финансовые потери для владельца шахты", - говорится в расследовании журналистов.

Компания через суд пыталась отменить этот статус, но безуспешно, поскольку регулятор фиксировал новые нарушения, которых за 5 лет насчиталось 265.

Несмотря на это, регулятор пошел на уступки и летом 2018 года управление по охране труда заключило с Pocahontas coal company LLC мировое соглашение и отменило проблемный статус.

Тогда же вышеупомянутый комитет обратился в управление труда с просьбой предоставить подробную информацию о встрече с представителями угольной компании Рината Ахметова.

В письме к управлению, комитет Конгресса высказал сомнения относительно законности сделки с компанией украинского олигарха и попросил указать точную дату полной проверки шахты, во время которой управление не выявило ни одного нарушения. Ведь только в таком случае управление имело право отменить проблемный статус.

Расследование комитета Конгресса по компании длится уже более года.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов в обход санкций сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму.

В расследовании издания "Настоящее время" говорится, что Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой". В частности, санаторий контролирует экс-менеджер мариупольского завода им. Ильича, который принадлежит Ахметову. Данное предприятие регулярно заключает контракты с российскими компаниями, которые находятся под санкциями.

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Новости Украины Ринат АхметовСоединенные Штаты АмерикиКонгресс США
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