Ахметов придбав одну з найбільш дорогих вілл у світі

Компанія олігарха Ріната Ахметова SCM Holdings Limited придбала особняк вартістю 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі в італійської компанії Campari. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що компанія купила особняк, відомий як Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Ферат, після того, як італійський виробник напоїв оголосив про продаж ще в тому році.

Про продаж стало відомо від людини, знайомої з угодою. Попередню угоду про продаж було досягнуто в серпні 2019 року.

Також у компанії Ахметова повідомили про придбання активу нерухомості. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.

Зазначимо, що ця вілла на 18 тисяч квадратних футів розташована на узбережжі, датується 1870 роком і раніше була домом короля Бельгії Леопольда II.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, в Конгресі підозрюють, що компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій. Американська влада почала вивчати питання після того, як управління скасувало статус "систематичного порушника" для шахти Affinity Mine у США, на якій видобуває вугілля компанія Ахметова.