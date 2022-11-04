Ахметов во время войны потерял больше всех из украинского списка Forbes
Бизнесмен Ринат Ахметов за время войны потерял больше всех из числа крупных бизнесменов из списка Forbes. При этом бизнесмен отдал на поддержку ВСУ и гуманитарные цели более 3 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.
"По состоянию на октябрь, его состояние американский Forbes Billianaires оценивал в $4,3 млрд. Год назад НВ и Dragon Capital насчитали ему $11,5 млрд", - говорится в статье.
Металлургическая группа "Метинвест" - главный актив Ахметова - потеряла Азовсталь и ММК им. Ильича, два крупнейших металлургических комбината в оккупированном Мариуполе.
"По восстановительной стоимости (расходы на построение аналогичных компаний, - ред.) потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд", - отметил Ахметов в интервью НВ.
Кроме того, периодически останавливаются горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. Внутренний спрос на железную руду сократился, а экспорт почти остановился из-за блокады Россией морских портов.
"Второй крупнейший бизнес Рината Ахметова, энергохолдинг ДТЭК тает на глазах. От ракетных обстрелов страдает все: от линий электропередач до электростанций. По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, стоимость оборудования, необходимого для восстановления, составляет "сотни миллионов долларов", - отмечается в публикации.
Оккупированы все ветроэлектростанции, часть солнечных электростанций и две ТЭС.
Из других заметных изменений в бизнесе Ахметова журналисты отметили потери в аграрном холдинге HarvEast и добровольный отказ всех медиаактивов.
При этом Ахметов больше остальных крупных бизнесменов отдаёт на поддержку ВСУ и гражданского населения.
"Общая сумма помощи (гуманитарной и милитарной) - более 3 млрд грн", - сообщает издание со ссылкой на данные SCM.
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