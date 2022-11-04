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Ахметов во время войны потерял больше всех из украинского списка Forbes

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Пятница 04 ноября 2022 11:47
Ахметов во время войны потерял больше всех из украинского списка Forbes Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бизнесмен Ринат Ахметов за время войны потерял больше всех из числа крупных бизнесменов из списка Forbes. При этом бизнесмен отдал на поддержку ВСУ и гуманитарные цели более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

"По состоянию на октябрь, его состояние американский Forbes Billianaires оценивал в $4,3 млрд. Год назад НВ и Dragon Capital насчитали ему $11,5 млрд", - говорится в статье.

Металлургическая группа "Метинвест" - главный актив Ахметова - потеряла Азовсталь и ММК им. Ильича, два крупнейших металлургических комбината в оккупированном Мариуполе.

"По восстановительной стоимости (расходы на построение аналогичных компаний, - ред.) потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд", - отметил Ахметов в интервью НВ.

Кроме того, периодически останавливаются горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. Внутренний спрос на железную руду сократился, а экспорт почти остановился из-за блокады Россией морских портов.

"Второй крупнейший бизнес Рината Ахметова, энергохолдинг ДТЭК тает на глазах. От ракетных обстрелов страдает все: от линий электропередач до электростанций. По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, стоимость оборудования, необходимого для восстановления, составляет "сотни миллионов долларов", - отмечается в публикации.

Оккупированы все ветроэлектростанции, часть солнечных электростанций и две ТЭС.

Из других заметных изменений в бизнесе Ахметова журналисты отметили потери в аграрном холдинге HarvEast и добровольный отказ всех медиаактивов.

При этом Ахметов больше остальных крупных бизнесменов отдаёт на поддержку ВСУ и гражданского населения.

"Общая сумма помощи (гуманитарной и милитарной) - более 3 млрд грн", - сообщает издание со ссылкой на данные SCM.

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Ринат Ахметов
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