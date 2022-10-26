Ахметов передав ЗСУ 15 артилерійських комплексів наведення вогню за 9 млн гривень

Зазначається, що бізнесмен передав допомогу в рамках своєї мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

Точність вогню вимагає сучасних приладів яких бракує на передовій. А ці системи обладнані супутниковим зв'язком, і являє собою комплекс для корегування вогню, який має тепловізор, далекомір і gsm-модуль.

Середня вартість такого комплексу - близько 600 тис. грн. Та основна проблема - дефіцит цих комплексів на ринку, додає керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

"Цих комплексів майже не залишилось у Європі. Але вони дуже потрібні як розвідникам, так і корегувальникам мінометного і артилерійського вогню. Ми їх шукали по всьому світу і везли понад 4-х місяців. Це - вклад Ріната Ахметова і "Метінвеста" у нашу перемогу", - каже Водовіз.

Нагадаємо, раніше Ахметов передав ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплекті.