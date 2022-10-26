RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн гривен

Фото: Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов - 9 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бизнесмена Рината Ахметова.

Бизнесмен передал помощь в рамках своей милитарной инициативы "Стальной фронт".

Точность огня требует современных приборов, которых не хватает на передовой. А эти системы оборудованы спутниковой связью и представляет собой комплекс для корректировки огня, имеющий тепловизор, дальномер и gsm-модуль.

Средняя стоимость такого комплекса - около 600 тыс. грн. Но основная проблема – дефицит этих комплексов на рынке, добавляет руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

"Эти комплексы почти не остались в Европе. Но они очень нужны как разведчикам, так и корректировщикам минометного и артиллерийского огня. Мы их искали по всему миру и везли более 4-х месяцев. Это - вклад Рината Ахметова и "Метинвеста" в нашу победу", - говорит Водовоз.

Напомним, ранее Ахметов передал ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также в 1000 комплекте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовВооруженные силы Украины