Ахметов передав військовим понад 7 тонн металу для захисту позицій

Компанія "Метінвест-СМЦ" передала військовим понад 7 тонн металу. З цього металу виготовлено 20 тисяч будівельних скоб, які допоможуть бійцям захистити свої позиції на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що будівельні скоби для військових, що обороняють Донеччину, були виготовлені у співпраці з компанією RGC Production. Готова продукція вже відправилася на фронт.

Як відомо, від початку повномасштабної війни у рамках ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" на підприємствах групи "Метінвест" виготовляється і передається військовим 150 тисяч бронежилетів. Це кожен десятий бронежилет, який захищає наших військових, заявили у компанії.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова направили на допомогу Україні у війні з Росією вже понад 3 млрд грн.