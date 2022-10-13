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Ахметов передал военным более 7 тонн металла для защиты позиций

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания "Метинвест-СМЦ" передала военным более 7 тонн металла. Из этого металла изготовлены 20 тысяч строительных скоб, которые помогут бойцам защитить свои позиции на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что строительные скобы для обороняющих Донетчину военных были изготовлены в сотрудничестве с компанией RGC Production. Готовая продукция уже отправилась на фронт.

Как известно, с начала полномасштабной войны в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" на предприятиях группы "Метинвест" производится и передается военным 150 тысяч бронежилетов. Это каждый десятый бронежилет, защищающий наших военных, заявили в компании.

Всего с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией уже более 3 млрд. грн.

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Ринат АхметовМетинвест