Ахметов передал на поддержку ВСУ и населения 2,7 млрд гривен

"С первого дня полномасштабного российского вторжения бизнесы и инициативе Рината Ахметова оказывают поддержку государству, военным и гражданам, чтобы Украина смогла выстоять и победить, а люди - сохранить жизнь и здоровье. С 24 февраля по 1 июля бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн или около 90 млн долларов", - сообщили в компании.

Гуманитарная помощь является одним из приоритетных направлений поддержки. Направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью.

Крайне важным направлением остается поддержка наших защитников-ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и других силовых подразделений. Защитники Украины регулярно получают от бизнесов SCM амуницию, автотранспорт, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т. д), фортификационные сооружения, одежда и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи и девайсы", - сообщили в компании.

В июне Ринат Ахметов принял решение вдвое увеличить продуктовую помощь наименее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам.

"Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами", - сообщили в компании.

Также фонд занимается наполнением музея "голоса мирных" - крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Сейчас собрано уже более 25 тысяч историй людей, пострадавших от войны.

Бизнесы "Метинвест" и ДТЭК при поддержке фонда и международных доноров реализуют проект "Спасаем жизни". В рамках инициативы в Украину поставляются и лекарства и изделия медицинского назначения. В частности, в больницы Запорожья и Каменского переданы препараты и расходные материалы на 238 тысяч евро. Также в прифронтовых городах благодаря проекту создается стратегический запас продуктов.

В целом гуманитарная помощь бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 3 млн человек. Из них более 1,2 млн было охвачено помощью фонда.