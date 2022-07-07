Ахметов передав на підтримку ЗСУ і населення 2,7 млрд гривень

"З першого дня повномасштабного російського вторгнення бізнеси та ініціативи Ріната Ахметова надають підтримку державі, військовим та громадянам, аби Україна змогла вистояти та перемогти, а люди - зберегти життя та здоров’я. З 24 лютого по 1 липня бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу 2,7 млрд грн або близько 90 млн доларів", - повідомили в компанії.

Гуманітарна допомога є одним із пріоритетних напрямків підтримки. Її напрями та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою.

Вкрай важливим напрямком залишається підтримка наших захисників - ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших силових підрозділів. Захисники України регулярно отримують від бізнесів SCM амуніцію, автотранспорт, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні їм речі й девайси", - повідомили в компанії.

В червні Рінат Ахметов прийняв рішення вдвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям.

"Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з харчовими продуктами", - повідомили в компанії.

Також фонд займається наповненням музею "Голоси мирних" - найбільшого архіву свідчень українців про події війни з Росією. Зараз зібрано вже понад 25 тисяч історій людей, що постраждали від війни.

Бізнеси "Метінвест" і ДТЕК за підтримки фонду та міжнародних донорів реалізують проект "Рятуємо життя". В рамках ініціативи в Україну поставляються й ліки та вироби медичного призначення. Зокрема, до лікарень Запоріжжя та Кам’янського передано препарати й витратні матеріали на 238 тисяч євро. Також у прифронтових містах завдяки проекту створюється стратегічний запас продуктів.

Загалом гуманітарна допомога бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу "Шахтар" охопила більше як 3 млн людей. З них понад 1,2 млн було охоплено допомогою фонду.