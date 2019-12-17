Ахметов в обход санкций сохраняет контроль над бизнесом в Крыму, - расследование

Украинский олигарх Ринат Ахметов в обход санкций сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Сообщается, что Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой". В частности, санаторий контролирует экс-менеджер мариупольского завода им. Ильича, который принадлежит Ахметову. Данное предприятие регулярно заключает контракты с российскими компаниями, которые находятся под санкциями.

Резиденция "Новый Кучук-Кой" после оккупации Крыма была перерегистрирована на ООО "Старвиста Крым", бенефициаром которой также является Ахметов. Кроме того, второй по величине детский лагерь "Берег" принадлежит через несколько кипрских и украинских компаний олигарху.

В то же время в холдинге SCM отрицают связь Ахметова с этими объектами, поскольку их национализировала Россия. Однако в детском лагере подтверждают, что бизнесмен сохраняет контроль над компанией, а российские власти не назначили временную администрацию.

Отметим, Ахметов остается богатейшим украинцем, его состояние оценивается в 9,6 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в США арестовали пятерых человек за попытку купить турбину в обход санкций.