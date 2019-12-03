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Суд в США арестовал пять человек за попытку купить турбину в обход санкций

Новости » Общество     03.12.2019 - 18:37
Суд в США арестовал пять человек за попытку купить турбину в обход санкций
Иллюстративное фото (twitter.com/nabu)

Обвинения были предъявлены двоим граждан России, двоим итальянцам и одному американцу

Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу штата Джорджия арестовал пятерых человек по делу о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Как сообщается, обвинения были предъявлены двоим граждан России, двоим итальянцам и одному американцу.

В частности, речь идет о главе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине и сотруднике компании Антоне Черемухине.

Как отмечают в ведомстве, их подозревают в сговоре с целью обойти Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и закон о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA).

"Обвиняемые пытались обмануть Соединенные Штаты, уклоняясь от санкций, введенных для того, чтобы американские товары не попадали в руки самых опасных игроков в мире", - заявил прокурор Бобби Л. Кристин.

Согласно обвинительному заключению, неназванный россиянин, контролирующий бизнес, заключил контракт с Никитиным и KSE на покупку силовой турбины Vectra 40G у американского производителя примерно за 17,3 млн долларов. Vectra 40G был спроектирован и изготовлен для интеграции с газогенераторами для прямого привода мощных газовых компрессоров.

Следователями было установлено намерение российской компании использовать Vectra на российской арктической глубоководной (более 500 футов) буровой платформе. По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запретило любую нелицензированную доставку или передачу Vectra российской компании для этой цели.

Напомним, оккупационная "власть" Крыма скрыла аварии с газовыми турбинами Siemens, которые ранее завезли на территорию аннексированного полуострова в обход международных санкций.

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