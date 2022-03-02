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Ахметов обеспечит электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в трех регионах

Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК Рината Ахметова начала безоплатно поставлять электричество медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, а также в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Украина переживает сложнейший период своей истории и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Помимо программы гуманитарной помощи и поддержки армии, с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах безоплатной электроэнергией", - сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

На период военных действий компания не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям - больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в этих регионах.

Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.

Компания обеспечит электроэнергией, в том числе, производителей хлеба, расположенных в этих регионах.

Напомним, ранее ДТЭК Ахметова объявил о программе гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий, а также мерах поддержки вооруженных сил и сил территориальной обороны.

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ДТЭКЭлектроэнергия