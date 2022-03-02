RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ахметов забезпечить електроенергією лікарні, армію і хлібозаводи в трьох регіонах

Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безоплатно постачати електрику медичним установам, військовим і силовим структурам, а також виробникам хліба в Києві, а також у Донецькій і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.

"Україна переживає складний період своєї історії і бізнес докладе максимум зусиль для допомоги державі і населенню. Крім програми гуманітарної допомоги та підтримки армії, з березня ми забезпечимо всі медичні установи, відомства силових структур і виробників хліба в трьох регіонах безоплатною електроенергією", - повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

На період військових дій компанія не буде виставляти рахунки всім медичним установам-лікарням, госпіталям і реабілітаційним центрам в цих регіонах.

Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур - Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, що забезпечують безпеку і громадський порядок.

Компанія забезпечить електроенергією, в тому числі виробників хліба, розташованих в цих регіонах.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ахметова оголосив про програму гуманітарної допомоги населенню, постраждалому від військових дій, а також заходи підтримки Збройних сил і сил територіальної оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія