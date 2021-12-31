Ахметов в новогоднем поздравлении: "Шахтеру" будет аплодировать вся Европа

"В новый, 2022-й, год "Шахтер" идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны - побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующий игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда", - говорится в поздравлении.



По словам президента ФК "Шахтер", в нынешнем году в клубе произошла смена поколений - его покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде.



"Тайсон, Марлос, Дентиньо - каждый из этих игроков вписал свое имя в историю "Шахтера". Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и самое главное - за яркие эмоции! - отметил Ахметов.



А также выразил уверенность, что новый главный тренер команды - Роберто Де Дзерби - сделает "Шахтер" еще сильнее и успешнее, и в наступающем году команда подарит болельщикам красивый футбол и много ярких побед, которым будет аплодировать вся Европа.



"На смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие - это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия - стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа", - подчеркнул Ахметов.