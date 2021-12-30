ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бизнес Ахметова имеет набольшее доверие граждан среди финансово-промышленных групп, - "Центр Разумкова"

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 11:16
Бизнес Ахметова имеет набольшее доверие граждан среди финансово-промышленных групп, - "Центр Разумкова" Фото: бизнесмен Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталия Гурковская

Большинство опрошенных украинцев в случае необходимости доверили бы управление государством бизнес-структурам Рината Ахметова, выбирая среди всех остальных финансово-промышленных групп в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса "Центра Разумкова" на тему: "Украина без политики и выборы без политики", проведенного в декабре 2021 года.

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупных финансово-промышленных групп, какой группе вы бы доверили управление страной?".

"22% доверили бы управление государством какой-либо из финансово-промышленных групп. Из них половина (или 11% всех опрошенных) - ФПГ Рината Ахметова, 4,5% всех опрошенных - ФПГ Виктора Пинчука, 2,5% - ФПГ Игоря Коломойского, 2% - ФПГ Вадима Новинского, 0,7% - ФПГ Константина Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрия Косюка, 0,5% - ФПГ Андрея Веревского", - приводит "Центр Разумкова" результаты опроса.

Опрос проводился с 17 по 22 декабря путем интервью "лицо к лицу" по месту жительства респондентов.

Как сообщалось, в 2021 году сразу три события претендуют на титул главного в Украине. Кроме пандемии коронавируса (6,5%), опрошенные назвали 30-летие независимости (6,3%) и вакцинацию от коронавируса (5,9%).

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие