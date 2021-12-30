Бизнес Ахметова имеет набольшее доверие граждан среди финансово-промышленных групп, - "Центр Разумкова"

Большинство опрошенных украинцев в случае необходимости доверили бы управление государством бизнес-структурам Рината Ахметова, выбирая среди всех остальных финансово-промышленных групп в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса "Центра Разумкова" на тему: "Украина без политики и выборы без политики", проведенного в декабре 2021 года.

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупных финансово-промышленных групп, какой группе вы бы доверили управление страной?".

"22% доверили бы управление государством какой-либо из финансово-промышленных групп. Из них половина (или 11% всех опрошенных) - ФПГ Рината Ахметова, 4,5% всех опрошенных - ФПГ Виктора Пинчука, 2,5% - ФПГ Игоря Коломойского, 2% - ФПГ Вадима Новинского, 0,7% - ФПГ Константина Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрия Косюка, 0,5% - ФПГ Андрея Веревского", - приводит "Центр Разумкова" результаты опроса.

Опрос проводился с 17 по 22 декабря путем интервью "лицо к лицу" по месту жительства респондентов.