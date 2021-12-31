Ахметов у новорічному привітанні: "Шахтарю" аплодуватиме вся Європа

"У новий, 2022-й, рік "Шахтар" іде з великими надіями та максимальними цілями. Наші амбіції незмінні - перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Ми показуватимемо інтелектуальний футбол, радуватимемо вболівальників красивою атакувальною грою. Ми бажаємо тримати в руках трофеї, хочемо здобути Кубок та золоті медалі чемпіонату України, хочемо, щоб свій перший титул виграла наша жіноча команда", - йдеться у привітанні.

За словами президента ФК "Шахтар", цього року у клубі відбулася зміна поколінь - його покинули футболісти, які протягом довгих років грали ключові ролі у команді.

"Тайсон, Марлос, Дентіньо - кожен із цих гравців вписав своє ім'я в історію "Шахтаря". Дякуємо їм за важливі перемоги та трофеї, за гарний футбол і найголовніше - за яскраві емоції! - відзначив Ахметов.

А також висловив упевненість, що новий головний тренер команди - Роберто Де Дзербі - зробить "Шахтар" ще сильнішим і успішнішим, і наступного року команда подарує вболівальникам гарний футбол і багато яскравих перемог, яким аплодуватиме вся Європа.

"На зміну колишнім лідерам приходять дуже талановиті та перспективні гравці. Мудрік, Трубін, Бондар, Судаков, Сікан, Бондаренко та багато інших - це не тільки майбутнє, але вже й сьогодення нашого клубу та всього українського футболу. Роберто Де Дзербі не боїться довіряти молодим футболістам, а результат цієї довіри - стрімке зростання і прогрес гравців. Кожен з них уже встиг проявити себе на полі і заслужив оплески. Але це початок великого шляху. Успіх принесе лише щоденна самовіддана праця. І тоді їм буде аплодувати вся Європа", - наголосив Ахметов.