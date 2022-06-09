Ахметов направит 60 млн гривен на поддержку украинского футбола

"ФК "Шахтер" приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги относительно проведения следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В связи с этим президент клуба Ринат Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола суммой в размере 60 миллионов гривен", - говорится на сайте клуба.