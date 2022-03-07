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Ахметов: мой фонд помогает людям выжить, а предприятия - военным защищать Украину

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 17:29
Ахметов: мой фонд помогает людям выжить, а предприятия - военным защищать Украину Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Все бизнесы SCM сконцентрированы только на том, чтобы помогать людям выжить, а вооруженным силам - защитить независимость и суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца SCM, бизнесмена Рината Ахметова в комментарии "Радио Свобода".

"Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном: помогать людям, делать все, чтобы они не остались один на один с бедой. И все, что в моих силах я делаю и буду для этого делать. Мой Фонд помогает людям выжить: поставляет продукты, медикаменты, - а бизнесы SCM помогают украинской армии защищать суверенитет нашей страны", - сообщил бизнесмен.

Ахметов добавил, что находится в Украине и никуда ехать не собирается.

"Новость о начале войны застала меня дома, в Киеве, в моей постели. Я в страшном сне не мог представить, что будут бомбить Харьков и Киев, бомбить жилые дома и госпитали. А сейчас разрушают наши поселки, города, инфраструктуру...самое страшное - что страдают и гибнут мирные люди. Это - военная агрессия, военное преступление и преступление против человечества в отношении моей страны и украинцев", - подчеркнул бизнесмен.

Он также отметил, что приложит максимум усилий для победы Украины и восстановления разрушенной войной инфраструктуры.

"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину. Я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и цветущей страной", - подытожил Ринат Ахметов.

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Ринат Ахметов Вооруженные силы Украины
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