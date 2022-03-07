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Ахметов: мій фонд допомагає людям вижити, а підприємства - військовим захищати Україну

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Понеділок 07 березня 2022 17:29
Ахметов: мій фонд допомагає людям вижити, а підприємства - військовим захищати Україну Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Всі бізнеси SCM сконцентровані тільки на тому, щоб допомагати людям вижити, а збройним силам - захистити незалежність і суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника SCM, бізнесмена Ріната Ахметова в коментарі "Радіо Свобода".

"Сьогодні увесь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному: допомагати людям, робити все, щоби вони не залишилися сам-на-сам із бідою. І все, що в моїх силах я роблю й буду для цього робити. Мій Фонд допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти, - а бізнеси SCM допомагають українській армії боронити суверенітет нашої країни", - повідомив бізнесмен.

Ахметов додав, що знаходиться в Україні й нікуди їхати не збирається.

"Новина про початок війни застала мене вдома, у Києві, у моєму ліжку. Я в страшному сні не міг уявити, що бомбитимуть Харків та Київ, бомбитимуть житлові будинки та шпиталі. А зараз руйнують наші селища, міста, інфраструктуру…Найстрашніше - що страждають та гинуть мирні люди. Це - воєнна агресія, воєнний злочин та злочин проти людства щодо моєї країни та українців", - наголосив бізнесмен.

Він також зазначив, що докладе максимум зусиль для перемоги України і відбудови зруйнованої війною інфраструктури.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну. Я буду інвестувати усі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною", - підсумував Рінат Ахметов.

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Рінат Ахметов Збройні сили України
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