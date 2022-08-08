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Ахметов как физлицо уплатил в бюджет порядка 1,8 млрд грн налогов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов как физическое лицо уплатил в бюджеты всех уровней 1,77 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналогичные запросы о сумме уплаченных налогов направлены также другим крупнейшим бизнесменам страны.

Речь идет о налоге на доходы физических лиц и военном сборе по итогам 2021 года.

Кроме этого, компании Ахметова за первое полугодие 2022 года уплатили в государственный и местные бюджеты еще 39,9 млрд грн налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятия SCM, Фонд Ахметова и ФК "Шахтер" с начала полномасштабной войны в стране передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.

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Ринат АхметовНалоги