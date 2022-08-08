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Ахметов як фізособа сплатив до бюджету близько 1,8 млрд грн податків

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов як фізична особа сплатив до бюджетів усіх рівнів 1,77 млрд грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Аналогічні запити про суму сплачених податків направлені також іншим найбільшим бізнесменам країни.

Йдеться про податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за підсумками 2021 року.

Крім цього, компанії Ахметова за перше півріччя 2022 року сплатили до державного та місцевих бюджетів ще 39,9 млрд грн податків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємства SCM, Фонд Ахметова і ФК "Шахтар" з початку повномасштабної війни в країні передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі 3 млрд грн.

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Рінат АхметовПодатки