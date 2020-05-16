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Ахметов побоюється, що ніколи не повернеться до Донецька

Новини » Політика     16.05.2020 - 15:10
Ахметов побоюється, що ніколи не повернеться до Донецька
Фото: Рінат Ахметов (footballua.tv)

Найбагатша людина в Україні вже шість років не може приїхати до Донецька

Український олігарх Рінат Ахметов дуже хоче повернутися до рідного Донецька. На його думку, це станеться не скоро або взагалі не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на письмове інтерв’ю Ахметова "Радіо Свобода".

Ахметов заявив, що йому боляче від того, що він вже шість років не був у своєму рідному Донецьку.

"Що я не можу пройтися рідними вулицями й поговорити з земляками. Що я не можу провідати рідні могили, не можу сходити на могилу батька", - повідомив він.

Ахметов висловив сподівання, щоб це все скоріше сталося.

"І, напевно, боюся, що це не відбудеться або відбудеться не скоро", - додав він.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України - 15% українців.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Рінат АхметовДонецькДонбас
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