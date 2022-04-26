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Ахметов и его бизнес делает все, чтобы Украина побыстрее победила в войне, - Тимченко

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 21:10
Ахметов и его бизнес делает все, чтобы Украина побыстрее победила в войне, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов в первые дни войны публично заявил о своей позиции в отношении преступной войны России против Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина побыстрее победила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЕК Максима Тимченко для ЭП.

"В первые дни войны Ринат Ахметов публично заявил о своей личной позиции и позиции всей нашей группы, назвав Путина военным преступником, обозначив Россию страной, которая каждый день совершает преступления против нашей страны, и что он лично и вся группа сделают все для того, чтобы мы побыстрее победили в этой войне", - сообщил Тимченко.

Глава ДТЭК также подчеркнул, что Ринат Ахметов находится в Украине с первого дня войны.

"За несколько недель до начала войны акционер говорил, что "неважно, где я нахожусь, важно то, что я делаю. В самые трудные времена я буду со своим народом". Как он сказал - так и происходит. Он находится в Украине с первого дня войны", - добавил он.

Напомним, с начала войны предприятия SCM, фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали для нужды армии и на гуманитарные цели свыше 1,5 млрд грн.

Сам бизнесмен публично заявил, что Украина обязательно победит в войне против России и он сделает все в своих силах, чтобы эту победу ускорить и помочь восстановить разрушенные Россией города.

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ДТЭК Максим Тимченко Ринат Ахметов
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