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Ахметов і його бізнес робить все, щоб Україна швидше перемогла у війні, - Тімченко

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Вівторок 26 квітня 2022 21:10
Ахметов і його бізнес робить все, щоб Україна швидше перемогла у війні, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов в перші дні війни публічно заявив про свою позицію щодо злочинної війни Росії проти України і пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна швидше перемогла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для ЕП.

"У перші дні війни Рінат Ахметов публічно заявив про свою особисту позицію і позицію всієї нашої групи, назвавши Путіна військовим злочинцем, позначивши Росію країною, яка кожен день скоює злочини проти нашої країни, і що він особисто і вся група зроблять все для того, щоб ми швидше перемогли в цій війні", - повідомив Тімченко.

Глава ДТЕК також підкреслив, що Рінат Ахметов перебуває в Україні з першого дня війни.

"За кілька тижнів до початку війни акціонер говорив, що" неважливо, де я перебуваю, важливо те, що я роблю. У найважчі часи я буду зі своїм народом". Як він сказав - так і відбувається. Він знаходиться в Україні з першого дня війни", - додав він.

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM, фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" передали для потреби армії і на гуманітарні цілі понад 1,5 млрд грн.

Сам бізнесмен публічно заявив, що Україна обов'язково переможе у війні проти Росії і він зробить все у своїх силах, щоб цю перемогу прискорити і допомогти відновити зруйновані Росією міста.

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ДТЕК Максим Тимченко Рінат Ахметов
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