Ахметов у 2026 році спрямує майже 600 млн грн на підтримку оборонців Маріуполя

Зазначається, що за 3 роки роботи "Серця Азовсталі" на допомогу захисникам уже спрямовано 1,6 мільярда гривень. Проєкт було засновано, щоб оборонці Маріуполя та їхні родини могли отримувати комплексну й системну підтримку стільки, скільки це необхідно.

Він охоплює ключові напрями підтримки - лікування та реабілітацію, психологічну допомогу, протезування, житлові питання, освіту та супровід після повернення з полону.

Підтримка надається усім юнітам гарнізону "Маріуполь": підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Сил спеціальних операцій, Національної поліції, ДСНС, Служби безпеки України, а також інших військових та спеціальних формувань.

Повернення українських захисників із полону триває. Для багатьох із них це початок складного й тривалого шляху, який потребує часу, підтримки та сил - лікування, відновлення, психологічної допомоги, адаптації та поступового повернення до життя після полону.

З огляду на це, Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити підтримку і у 2026 році, додатково спрямувавши ще майже 600 мільйонів гривень на допомогу захисникам Маріуполя.

"Я ухвалив рішення продовжити роботу проєкту "Серце Азовсталі" у 2026 році, тому що наша відповідальність перед захисниками Маріуполя не має строку давності. Не всі з них повернулися додому, і не всі пройшли свій шлях відновлення. Багато наших воїнів і досі перебувають у полоні, а їхні родини продовжують чекати й жити надією. І доки є ті, хто потребує нашої підтримки, лікування та допомоги у поверненні до цивільного життя - "Серце Азовсталі" буде поруч. Це наш обов’язок і наша безмежна вдячність за їхній подвиг, здійснений в ім’я свободи та незалежності України", - каже Рінат Ахметов.

У 2026 році проєкт "Серце Азовсталі" зосереджуватиметься на підтримці оборонців Маріуполя, які повертаються з полону, починаючи з 1 січня 2025 року, надаючи їм повний комплекс допомоги з урахуванням індивідуальних потреб і етапів відновлення після полону. Ті, хто повернувся з полону раніше, але з різних причин не отримав допомогу, мають можливість звернутися до проєкту до 31 грудня 2025 року.

Окрему увагу проєкт і надалі приділятиме розвитку посттравматичного зростання, підтримці спільноти захисників і родин, а також збереженню памʼяті та правди про оборону Маріуполя, зокрема в межах проєкту М86.

Починаючи з 2026 року, "Серце Азовсталі" продовжить роботу у співпраці з Фондом Ріната Ахметова, об’єднуючи ресурси та експертизу для подальшої системної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.