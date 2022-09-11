UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ахиллесова пята. В Кабмине назвали важнейшие санкции против России

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейскому союзу следует ввести санкции против России в энергетической и газовой сферах. В частности, нужно ограничить доступ РФ к западному рынку энергоносителей. Именно такие ограничения больше всего ударят по стране-агрессору.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

"Есть полное понимание, что энергоносители и газ - это ахиллесова пята РФ. И введение ограничений в разных сферах, обходя жесткие меры именно в этой сфере, которая больнее всего ударит по России, по людям, которые отдают приказы убивать гражданское население, - это проявление слабости", - сказала она.

Стефанишина отметила, что сейчас согласовывается восьмой пакет санкций против страны-агрессора, а также ведется работа по девятому пакету ограничений.

Она добавила, что чем дольше Евросоюз, который является пионером в санкционной политике, будет думать о половинчатых решениях и ставить в приоритет единство, тем дольше Россия будет вести войну против Украины.

По мнению Стефанишиной, нужно вводить такие ограничения, которые смогут сдержать РФ и способствовать завершению ее агрессии.

"Пока что мы не видим этого в перспективе, но мы считаем, что важнейшими санкциями является ограничение доступа России на рынок энергоносителей в Европе и на западе в целом", - добавила она.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что признание РФ государством-спонсором терроризма станет своего рода "серебряной пулей" для ее военной машины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзОльга СтефанишинаСанкцииСанкции против России