Ахиллесова пята. В Кабмине назвали важнейшие санкции против России

"Есть полное понимание, что энергоносители и газ - это ахиллесова пята РФ. И введение ограничений в разных сферах, обходя жесткие меры именно в этой сфере, которая больнее всего ударит по России, по людям, которые отдают приказы убивать гражданское население, - это проявление слабости", - сказала она.

Стефанишина отметила, что сейчас согласовывается восьмой пакет санкций против страны-агрессора, а также ведется работа по девятому пакету ограничений.

Она добавила, что чем дольше Евросоюз, который является пионером в санкционной политике, будет думать о половинчатых решениях и ставить в приоритет единство, тем дольше Россия будет вести войну против Украины.

По мнению Стефанишиной, нужно вводить такие ограничения, которые смогут сдержать РФ и способствовать завершению ее агрессии.

"Пока что мы не видим этого в перспективе, но мы считаем, что важнейшими санкциями является ограничение доступа России на рынок энергоносителей в Европе и на западе в целом", - добавила она.