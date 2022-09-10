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"Серебряная пуля" для РФ. Ермак назвал самую страшную санкцию против агрессора

Новина українською →
Киев, Суббота 10 сентября 2022 23:25
"Серебряная пуля" для РФ. Ермак назвал самую страшную санкцию против агрессора Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Признание России страной спонсором терроризма станет свое рода "серебряной пулей" для ее военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Я хотел бы сказать о том и подвести под очень важный вопрос, который сегодня стоит перед нами и над которым мы работаем. И я считаю, что сегодня это так называемая "серебряная пуля" для российской военной машины, - это признание России страной-спонсором терроризма", - отметил он.

По его словам, санкционная группа Ермака-Макфола в ближайшее время выпустит соответствующий документ. А признание России спонсором терроризма со стороны США и стран G7 будет мощным шагом.

В свою очередь профессор и бывший посол США в России Майкл Макфол подчеркнул, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже одобрила это, но администрация президента Джо Байдена еще нет, однако санкционная группа будет постоянно поднимать данный вопрос.

Отметим, в рамках увеличения санкционного давления Украина добивается признания России страной-террористом. Такой статус должен повлечь за собой еще более жесткие ограничения в разных сферах.

Напомним, на этой неделе Белый дом окончательно решил не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма.

Несмотря на это Украина продолжит лоббировать вопрос, позавчера президент Владимир Зеленский обсуждал его с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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