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Ахиллесова пята. В Кабмине назвали важнейшие санкции против России

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Воскресенье 11 сентября 2022 17:25
Ахиллесова пята. В Кабмине назвали важнейшие санкции против России Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейскому союзу следует ввести санкции против России в энергетической и газовой сферах. В частности, нужно ограничить доступ РФ к западному рынку энергоносителей. Именно такие ограничения больше всего ударят по стране-агрессору.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

"Есть полное понимание, что энергоносители и газ - это ахиллесова пята РФ. И введение ограничений в разных сферах, обходя жесткие меры именно в этой сфере, которая больнее всего ударит по России, по людям, которые отдают приказы убивать гражданское население, - это проявление слабости", - сказала она.

Стефанишина отметила, что сейчас согласовывается восьмой пакет санкций против страны-агрессора, а также ведется работа по девятому пакету ограничений.

Она добавила, что чем дольше Евросоюз, который является пионером в санкционной политике, будет думать о половинчатых решениях и ставить в приоритет единство, тем дольше Россия будет вести войну против Украины.

По мнению Стефанишиной, нужно вводить такие ограничения, которые смогут сдержать РФ и способствовать завершению ее агрессии.

"Пока что мы не видим этого в перспективе, но мы считаем, что важнейшими санкциями является ограничение доступа России на рынок энергоносителей в Европе и на западе в целом", - добавила она.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что признание РФ государством-спонсором терроризма станет своего рода "серебряной пулей" для ее военной машины.

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