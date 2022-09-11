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Ахіллесова п'ята. В Кабміні назвали найважливіші санкції проти Росії

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Неділя 11 вересня 2022 17:25
Ахіллесова п'ята. В Кабміні назвали найважливіші санкції проти Росії Фото: віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейському союзу слід ввести санкції проти Росії в енергетичній та газовій сферах. Зокрема, потрібно обмежити доступ РФ до західного ринку енергоносіїв. Саме такі обмеження найбільше вдарять по країні-агресору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину в ефірі телемарафону.

"Є повне розуміння, що енергоносії та газ - це ахіллесова п'ята РФ. І введення обмежень по різних сферах, обходячи жорсткі заходи саме у цій сфері, яка найболючіше вдарить по Росії, по людях, які віддають накази вбивати цивільне населення, - це прояв слабкості", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що наразі узгоджується восьмий пакет санкцій проти країни-агресора, а також ведеться робота щодо дев'ятого пакету обмежень.

Вона додала, що чим довше Євросоюз, який є піонером в санкційній політиці, буде думати про половинчасті рішення і ставити у пріоритет єдність, тим довше Росія буде вести війну проти України.

На думку Стефанішиної, потрібно вводити такі обмеження, які зможуть стримати РФ і сприяти завершенню її агресії.

"Поки що ми не бачимо цього в перспективі, але ми вважаємо, що найважливішими санкціями є обмеження доступу Росії на ринок енергоносіїв у Європі та заході в цілому", - додала вона.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що визнання РФ державою-спонсором тероризму стане свого роду "срібною кулею" для її військової машини.

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