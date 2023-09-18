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В "Агропросперісі" розповіли, скільки експортують зерна через морські порти Хорватії

Фото: в "Агропросперісі" розповіли, скільки експортують зерна через морські порти Хорватії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна почала експортувати зерно через морські порти Хорватії. "Агропросперіс" входить до вітчизняних експортерів, які поточного року першими скористалися цим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначають в компанії, маршрут став важливим кроком у розширенні української агрологістики на тлі блокади агресором зернового коридору з глибоководних портів Чорного моря. 

Для "Агропросперіс" цей напрямок є добре знайомим та успішно використовувався і в попередні роки. Так, протягом 2021-2022 рр. через порти Хорватії компанія відвантажила 4 000 т сої без ГМО до Італії.

"З початку сезону 2023-2024 рр. ми поставили 6 000 т кукурудзи до Італії, 11 000 т пшениці до Іспанії. Продовжуємо програму з накопичення пшениці та сої для замовників у Єгипті та Європі", - додають в "Агропросперісі".

Також в компанії подякували за працю агровиробничих компаній групи на Сумщині та Чернігівщині. Практично щодня вони вирощують, доглядають за посівами та збирають врожаї під обстрілами. 

"Від вашої мужності та стійкості, як і від нашої солідарності та єдності напряму залежить майбутнє України. Триває робота і Благодійного фонду "Агропросперіс", який на сьогодні надав прямої допомоги 2,4 тисячам постраждалим від війни на загальну суму понад 30 млн грн", - додали в компанії

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