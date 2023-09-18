В "Агропросперисе" рассказали, сколько экспортируют зерна через морские порты Хорватии

Как отмечают в компании, маршрут стал важным шагом в расширении украинской агрологистики на фоне блокады агрессором зернового коридора из глубоководных портов Черного моря.

Для "Агропросперис" это направление хорошо знакомо и успешно использовалось и в предыдущие годы. Так, в течение 2021-2022 гг. через порты Хорватии компания отгрузила 4000 т сои без ГМО в Италию.

"С начала сезона 2023-2024 гг. мы поставили 6 000 т кукурузы в Италию, 11 000 т пшеницы в Испанию. Продолжаем программу по накоплению пшеницы и сои для заказчиков в Египте и Европе", - добавляют в "Агропросперисе".

Также в компании поблагодарили за работу агропроизводственных компаний группы на Сумщине и Черниговщине. Практически каждый день они выращивают, ухаживают за посевами и собирают урожаи под обстрелами.

"От вашего мужества и стойкости, как и от нашей солидарности и единства напрямую зависит будущее Украины. Продолжается работа и Благотворительного фонда "Агропросперис", который на сегодняшний день оказал прямую помощь 2,4 тысячам пострадавшим от войны на общую сумму более 30 млн грн", - добавили в компании