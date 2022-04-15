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Агрокомпания FMC останавливает свою работу на России

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США, Пятница 15 апреля 2022 18:06
Агрокомпания FMC останавливает свою работу на России Фото: Агрокомпания FMC останавливает свою работу на России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская аграрная компания FMC полностью останавливает свою деятельность и бизнес в России. Завод компании по упаковке и разработке рецептур средств защиты растений в Чебоксарах находится в стадии безопасного закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В начале войны FMC приняла существенные меры по сокращению своей деятельности и бизнеса в России. Компания приостановила новые капиталовложения, маркетинг и рекламу; прекратила научно-исследовательскую деятельность; остановила импорт всей продукции; приостановила разработку новых продуктов и бизнеса", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что не могут игнорировать растущие сообщения о военных преступлениях, нарушениях прав человека и других злодеяниях.

"Наши ценности как компании и реалии беспрецедентных санкций больше не позволяют FMC работать и развивать бизнес в России. Мы стремимся помочь фермерам защитить свои посевы и урожайность, чтобы решить проблему отсутствия продовольственной безопасности, особенно в уязвимых странах. Это определяло и продолжает определять нашу позицию в обеспечении необходимыми продуктами сельхозпроизводителей Украины, Восточной Европы и всего мира", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что осуждают вторжение и войну в Украине и присоединяются к призывам немедленно прекратить насилие.

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