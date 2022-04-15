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Агрокомпанія FMC зупиняє свою роботу в Росії

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США, П'ятниця 15 квітня 2022 18:06
Агрокомпанія FMC зупиняє свою роботу в Росії Фото: Агрокомпанія FMC зупиняє свою роботу на Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська аграрна компанія FMC повністю зупиняє свою діяльність і бізнес в Росії. Завод компанії по упаковці та розробці рецептур засобів захисту рослин у Чебоксарах перебуває в стадії безпечного закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"На початку війни FMC прийняла істотні заходи щодо скорочення своєї діяльності і бізнесу в Росії. Компанія призупинила нові капіталовкладення, маркетинг і рекламу; припинила науково-дослідну діяльність; зупинила імпорт всієї продукції; призупинила розробку нових продуктів і бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що не можуть ігнорувати зростаючі повідомлення про військові злочини, порушення прав людини та інші злодіяння.

"Наші цінності як компанії і реалії безпрецедентних санкцій більше не дозволяють FMC працювати і розвивати бізнес в Росії. Ми прагнемо допомогти фермерам захистити свої посіви і врожайність, щоб вирішити проблему відсутності продовольчої безпеки, особливо в уразливих країнах. Це визначало і продовжує визначати нашу позицію в забезпеченні необхідними продуктами сільгоспвиробників України, Східної Європи та всього світу", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що засуджують вторгнення і війну в Україні і приєднуються до закликів негайно припинити насильство.

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