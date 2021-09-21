"Агро Газ Трейдинг" готова выполнить обязательства перед ОПЗ после стабилизации ситуации на газовом рынке

Форс-мажорные обстоятельства, вызванные аномально высокой ценой на природный газ в Европе, привели к временной невозможности для компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) обеспечивать им Одесский припортовый завод (ОПЗ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление , обнародованное на официальной странице компании.

"18.09.2021 года АО "Одесский припортовый завод" официальным письмом сообщило ООО "Агро Газ Трейдинг" о снижении объемов потребления природного газа до критического уровня вследствие получения от АО "Одессагаз" письма о прекращении (ограничении) газоснабжения. В то же время ООО "Агро Газ Трейдинг", которое сотрудничает с АО "Одесский припортовый завод" с июля 2019 года, готово полностью выполнить условия давальческого договора и обеспечить производственные мощности завода сырьем после ожидаемой стабилизации ситуации на рынке газа", - сообщают в "Агро Газ Трейдинг".

В компании отметили, что на период остановки производства карбамида и аммиака на ОПЗ состоятся плановые ремонты производственных агрегатов, что в дальнейшем позволит восстановить их работу в сжатые сроки и с минимальными материальными затратами.

ООО "Агро Газ Трейдинг" также выполнит все обязательства по поставкам законтрактованных объемов карбамида и аммиака перед контрагентами, заявляют в компании.

"Вместе с тем, несмотря на чрезвычайно неблагоприятную текущую конъюнктуру на международном и украинском рынках природного газа, ООО "Агро Газ Трейдинг" выполнит взятые на себя обязательства по действующему договору переработки в полном объеме с целью недопущения отражения негативных тенденций на рынках газа в трудовом коллективе АО "Одесский припортовый завод", - подчеркивают в компании.

Ранее сообщалось, что прибыль ОПЗ за первое полугодие 2021 года превысила 400 млн грн.