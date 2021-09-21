"Агро Газ Трейдінг" готова виконати зобов'язання перед ОПЗ після стабілізації ситуації на газовому ринку

Форс-мажорні обставини, спричинені аномально високою ціною на природний газ в Європі, призвели до тимчасової неможливості для компанії "Агро Газ Трейдінг" (АГТ) забезпечувати їм Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву , оприлюднену на офіційній сторінці компанії.

"18.09.2021 року АТ "Одеський припортовий завод" офіційним листом повідомило ТОВ «Агро Газ Трейдінг» про зниження обсягів споживання природного газу до критичного рівня внаслідок отримання від АТ "Одесагаз" листа про припинення (обмеження) газопостачання. Водночас ТОВ "Агро Газ Трейдінг", яке співпрацює з АТ "Одеський припортовий завод" з липня 2019 року, готове повністю виконати умови давальницького договору і забезпечити виробничі потужності заводу сировиною після очікуваної стабілізації ситуації на ринку газу", - повідомляють в "Агро Газ Трейдінг".

У компанії зауважили, що на період зупинки виробництва карбаміду та аміаку на ОПЗ відбудуться планові ремонти виробничих агрегатів, що надалі дозволить відновити їх роботу у стислі терміни та з мінімальними матеріальними витратами.

ТОВ "Агро Газ Трейдінг" також виконає всі зобов’язання із постачання законтрактованих обсягів карбаміду та аміаку перед контрагентами, заявляють у компанії.

“Водночас, попри надзвичайно несприятливу поточну кон’юктуру на міжнародному та українському ринках природного газу, ТОВ "Агро Газ Трейдінг" виконає взяті на себе зобов’язання за діючим договором переробки в повному обсязі з метою недопущення відбиття негативних тенденцій на ринках газу на трудовому колективі АТ "Одеський припортовий завод", - підкреслюють у компанії.

Раніше повідомлялося, що прибуток ОПЗ за перше півріччя 2021 перевищив 400 млн грн.