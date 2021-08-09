В "Агро газ трейдинг" раскрыли результаты двухлетнего сотрудничества с ОПЗ

Компания "Агро газ трейдинг", которая является поставщиком газа по давальческому договору для Одесского припортового завода с лета 2019 года, опубликовала результаты двухлетнего сотрудничества с ОПЗ.

Так, за указанный период на мощностях ОПЗ произведено почти 2 млн тонн продукции, что позволило заводу вернуть лидирующие позиции среди предприятий химпрома Украины.

"За указанный временной промежуток АО "Одесский припортовый завод" уверенно вернуло лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины и заложило прочную основу для дальнейшего развития. В основу сотрудничества между ООО "Агро газ трейдинг" и АО "Одесский припортовый завод" были положены принципы прозрачности и ориентации на результат, что предопределило устойчивый рост производственных, финансовых и социальных показателей завода.

За период сотрудничества с ООО "Агро газ трейдинг" на мощностях АО "Одесский припортовый завод" было изготовлено 1,62 млн тонн карбамида и 175,2 тыс. тонн аммиака. Свыше 90% продукции производства АО “Одесский припортовый завод” было отправлено на экспорт. В топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь наибольшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария", - сказано в заявлении АГТ.

За период сотрудничества с "Агро газ трейдинг" ОПЗ выплатил свыше 68 млн грн ранее накопленных долгов перед "Нафтогазом".

"Предложенная ООО "Агро газ трейдинг" формула погашения ранее накопленных АО "Одесский припортовый завод" долгов перед группой "Нафтогаз" позволила за период двухлетнего сотрудничества выплатить 68,1 млн грн. Так, давальческий контракт с ООО "Агро газ трейдинг" предполагает выплаты в пользу АО "Одесский припортовый завод" дополнительных средств за тонну произведенной продукции, в частности $1 за тонну аммиака и $1,5 за тонну карбамида", - указывают в АГТ.

Бесперебойная работа ОПЗ позволила повысить приватизационную стоимость предприятия.

"Успешное сотрудничество ООО "Агро газ трейдинг" позволило нарастить капитализацию АО "Одесский припортовый завод" в рамках его подготовки к приватизационному конкурсу. Следствием бесперебойной работы АО “Одесский припортовый завод” на протяжении последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия", - отмечают в АГТ.