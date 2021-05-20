"Агро Газ Трейдинг" заявила о фабрикации уголовного дела против нее со стороны ГФС

"13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО "Агро Газ Трейдинг" уголовное дело за якобы противоправные действия компании, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн. В течение мая, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных запросов, правоохранители прибегли к обыску в офисных помещениях ООО "Агро Газ Трейдинг", во время которого были изъяты документы, уже неоднократно предоставлявшиеся компанией правоохранительным и контролирующим органам”,- сказано в заявлении.

Отмечается, что "Агро Газ Трейдинг" расценивает ряд совершенных сотрудниками ГФС действий как давление на генерального директора компании с целью запугивания.

"В то время, когда в офисе ООО "Агро Газ Трейдинг" находилась часть следственной группы, некоторые оперативники ГФС прибегли к давлению на генерального директора компании. В частности, по прибытии генерального директора на место проведения обыска, предоставления им объяснений и получения вызова на допрос, он отлучился по личным делам. Оперативники, вслед за генеральным директором, прибыли к месту жительства последнего и начали осуществлять моральное давление, требуя проехать с ними якобы для уточнения вопросов по делу, суть которых не смогли объяснить. В течение следующих двух дней те же лица из числа оперативников ГФС находились у дома генерального директора и пытались проникнуть к месту стоянки его транспортного средства. Цель таких действий оперативников ГФС пока неизвестна, но наша компания расценивает это как метод активного незаконного влияния на генерального директора с целью запугивания", - заявляют в АГТ.

АГТ подчеркивает, что версия следствия не содержит реальных фактов и доказательств.

"Правоохранительный орган инкриминирует ООО "Агро Газ Трейдинг" незаконный сбыт излишков карбамида, произведенного на мощностях АО "Одесский припортовый завод", и уклонение от уплаты налогов. Однако следствие не располагает оперативными данными, показаниями свидетелей или контрольными закупками, которые могли бы подтвердить данный факт. Версия следствия основывается на информации, взятой из зарубежных сайтов в сети Интернет и спекулятивных предположениях уполномоченных лиц ГФС относительно объема приобретенного в 2020 году природного газа и объемов реализованной продукции за этот же период", - заявили в АГТ.

В АГТ указывают, что компания ежемесячно проходит документальные проверки, проводящиеся налоговыми контролерами ГФС, а также ежегодные независимые аудиторские проверки.

"Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов", - резюмировали в АГТ.