"Агро газ трейдинг" будет оспаривать результаты конкурса по выбору давальца ОПЗ

В АГТ считают, что выбор давальцем сингапурской компании DACHEX SHIPPING PTE. LTD, которая не специализируется на поставке сырья, несет существенные риски для будущего завода. Кроме того, условия проведения третьего этапа отбора давальца не соответствуют принятому порядку проведения конкурсного отбора, утвержденного в марте 2021 года.

"ООО "АГТ" уверено, что установление дополнительных условий при проведении переговоров является незаконным и способствующим непрозрачному избранию нового поставщика для АО "ОПЗ". Более того, установление таких условий приводит к ограничениям АО "ОПЗ" при выборе нового поставщика, ведь повышение стоимости услуг переработки или другие формы инвестиций, обеспечили бы гораздо больший экономический эффект для завода. Свою позицию мы готовы отстаивать в судах в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в сообщении.

За время сотрудничества между "Агро газ трейдинг" и ОПЗ заводу удалось восстановить статус крупнейшего государственного производителя минеральных удобрений, достигнув показателя в 70 тысяч тонн на месяц. ООО "АГТ" сыграла основную роль в этих достижениях благодаря неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств по поставке природного газа, указывают в компании.

"За два года совместной работы ООО "АГТ" и АО "ОПЗ", заводу удалось возобновить свою деятельность в полном объеме, увеличить заработную плату работникам АО "ОПЗ" более чем на 20%, начать процедуру возврата долга в пользу НАК "Нафтогаз Украины", вернуть себе статус одного из крупнейших производителей аммиака и карбамида в Украине, возобновить поставки продукции на международный рынок, побить несколько рекордов по производству готовой продукции, открыть новое направление деятельности по производству медицинского кислорода, увеличить свою приватизационную стоимость в несколько раз", - считают в АГТ.