"Агро газ трейдинг" оскаржуватиме результати конкурсу з вибору давальця ОПЗ

В АГТ вважають, що вибір давальцем сінгапурської компанії DACHEX SHIPPING PTE. LTD, яка не спеціалізується на постачанні сировини, несе істотні ризики для майбутнього заводу. Крім того, умови проведення третього етапу відбору давальця не відповідають прийнятому порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого в березні 2021 року.

"ТОВ "АГТ" впевнене, що встановлення додаткових умов при проведенні переговорів є незаконним і сприяє непрозорому обранню нового постачальника для АТ"ОПЗ". Більш того, встановлення таких умов призводить до обмежень АТ "ОПЗ" при виборі нового постачальника, адже підвищення вартості послуг переробки або інші форми інвестицій, забезпечили б набагато більший економічний ефект для заводу. Свою позицію ми готові відстоювати в судах відповідно до чинного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

За час співпраці між "Агро газ трейдинг" і ОПЗ заводу вдалося відновити статус найбільшого державного виробника мінеральних добрив, досягнувши показника в 70 тисяч тонн на місяць. ТОВ "АГТ" зіграла основну роль в цих досягненнях завдяки неухильному виконанню взятих на себе зобов'язань з постачання природного газу, вказують в компанії.

"За два роки спільної роботи ТОВ "АГТ" і АТ "ОПЗ", заводу вдалося відновити свою діяльність в повному обсязі, збільшити заробітну плату працівникам АТ "ОПЗ" більш ніж на 20%, почати процедуру повернення боргу на користь НАК "Нафтогаз України", повернути собі статус одного з найбільших виробників аміаку і карбаміду в Україні, відновити поставки продукції на міжнародний ринок, побити кілька рекордів з виробництва готової продукції, відкрити новий напрямок діяльності з виробництва медичного кисню, збільшити свою приватизаційну вартість в кілька разів", - вважають в АГТ.