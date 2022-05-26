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Агрессию нужно встречать силой. Глава МИД Великобритании призвала усилить помощь Украине

Лиз Трасс (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российскую агрессию нельзя утихомирить, она должна быть встречена силой. Об этом заявила Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании в преддверии визита в Боснию и Герцеговину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она также отметила, что Европа должны быть непреклонна в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций.

Анонсировано, что глава МИД Великобритании 26 мая отправится в Боснию и Герцеговину, где воспользуется обращением к вооруженным силам страны, чтобы призвать западных партнеров Великобритании ускорить поражение президента России Владимира Путина в Украине.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

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