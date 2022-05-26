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Агресію потрібно зустрічати силою. Глава МЗС Великобританії закликала посилити допомогу Україні

Ліз трас (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Російську агресію не можна втихомирити, вона повинна бути зустрінута силою. Про це заявила Ліз трас, міністр закордонних справ Великої Британії напередодні візиту до Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона також зазначила, що Європа має бути непохитною у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій.

Анонсовано, що глава МЗС Великобританії 26 травня відправиться в Боснію і Герцеговину, де скористається зверненням до збройних сил країни, щоб закликати західних партнерів Великобританії прискорити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.

Нагадавши, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.

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