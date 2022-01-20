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Агрессия со стороны РФ: Макрон призвал Европу перевооружиться

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Франция, Четверг 20 января 2022 10:28
Агрессия со стороны РФ: Макрон призвал Европу перевооружиться Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что безопасность Европы нуждается в стратегическом перевооружении. Такое заявление он сделал на фоне агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Так, Макрон призвал к "откровенным" переговорам с Россией. По его словам, Европе нужно инвестировать в собственную систему коллективной безопасности. Французский лидер заявил о необходимости создать свой собственный пакт о безопасности и перевооружиться.

"Европа должна, наконец, создать собственную структуру коллективной безопасности на нашем континенте. Безопасность на нашем континенте требует стратегического перевооружения", - подчеркнул Макрон.

Политик пояснил, что в основе диалога с Кремлем должны быть принципы, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций в соответствии с их желаниями".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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