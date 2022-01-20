Агрессия со стороны РФ: Макрон призвал Европу перевооружиться

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что безопасность Европы нуждается в стратегическом перевооружении. Такое заявление он сделал на фоне агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Так, Макрон призвал к "откровенным" переговорам с Россией. По его словам, Европе нужно инвестировать в собственную систему коллективной безопасности. Французский лидер заявил о необходимости создать свой собственный пакт о безопасности и перевооружиться.

"Европа должна, наконец, создать собственную структуру коллективной безопасности на нашем континенте. Безопасность на нашем континенте требует стратегического перевооружения", - подчеркнул Макрон.

Политик пояснил, что в основе диалога с Кремлем должны быть принципы, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций в соответствии с их желаниями".