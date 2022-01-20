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Агресія з боку РФ: Макрон закликав Європу переозброїтися

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Франція, Четвер 20 січня 2022 10:28
Агресія з боку РФ: Макрон закликав Європу переозброїтися Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Президент Франції Емануель Макрон підкреслив, що безпека Європи потребує стратегічного переозброєння. Таку заяву він зробив на тлі агресії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Так, Макрон закликав до "відвертих" переговорів з Росією. За його словами, Європі потрібно інвестувати у власну систему колективної безпеки. Французький лідер заявив про необхідність створити свій власний пакт про безпеку та переозброїтися.

"Європа має, нарешті, створити власну структуру колективної безпеки на нашому континенті. Безпека на нашому континенті потребує стратегічного переозброєння", - наголосив Макрон.

Політик пояснив, що в основі діалогу з Кремлем мають бути принципи, що виключають примус і "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів або організацій відповідно до їхніх бажань".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами заявив про необхідність терміново запровадити санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

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