Агресія з боку РФ: Макрон закликав Європу переозброїтися

Президент Франції Емануель Макрон підкреслив, що безпека Європи потребує стратегічного переозброєння. Таку заяву він зробив на тлі агресії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Так, Макрон закликав до "відвертих" переговорів з Росією. За його словами, Європі потрібно інвестувати у власну систему колективної безпеки. Французький лідер заявив про необхідність створити свій власний пакт про безпеку та переозброїтися.

"Європа має, нарешті, створити власну структуру колективної безпеки на нашому континенті. Безпека на нашому континенті потребує стратегічного переозброєння", - наголосив Макрон.

Політик пояснив, що в основі діалогу з Кремлем мають бути принципи, що виключають примус і "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів або організацій відповідно до їхніх бажань".